2 Pinay pasikat sa Jeddah weightlifting

Muling pinatunayan ng mga kababaihan ang ga­ling nila sa weightlifting, at tila may mga susunod na sa yapak ni Olympic Gold medalist Hidilyn Diaz.

Ito’y matapos maka­kuha ng medalya ang da­lawang kabataang Pinay sa katatapos lamang na 2021 International Weightlifting Federation (IWF) Youth World Championships sa Jeddah, Saudi Arabia.

Isinagawa ito noong Oktubre 5 hanggang Oktubre 12, 2021, kung saan nakakuha ng dalawang ginto si Rose Jean Ramos, 16, sa Snatch Category habang silver medal sa Clean & Jerk Category sa 45 kilogram division.

Nakakuha naman ng bronze si Jeaneth Hipolito, 14, sa Snatch Category sa 40-kilogram division.

Pinuri sila ni Philippine Consul General to Jeddah Edgar Tomas Auxilian.

Nagpasalamat din si Auxilian sa Philippine delegation dahil sa ibinigay nilang karangalan sa bansa.

Nabatid na may tatlong lalaki at tatlong babae na sumabak sa laban, kasama ang kanilang dalawang coach.

Sina Ramos at Hipolito ay kabilang sa 15 ‘power scholar’ mula Zamboanga City na nakasailalim sa scholarship program ng Mindanao-based power firm na Alsons Power at ni Diaz.

Layon ng partnership na magprodyus ng mga ‘world-class Filipino weightlifter’ at suportahan ang mga hakbang ng bansa para patuloy na sumungkit ng ginto ang mga atletang Pinoy sa Olympics at iba pang international sports competition.

“I’m happy to see that more girls are going into weightlifting and aiming to become Olympic medalists as well. I am hopeful that weightlifting will grow with more kids getting into the sport not just from Zamboanga City but all over the Philippines,” banggit pa ni Diaz. (Kiko Cueto)