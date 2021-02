2 Pinay kinilala bilang NatGeo young explorer

Dalawang Pinay alumni ng University of the Philippines ang pinarangalan bilang 2020 Young Explorer ng National Geographic Society (NGS) na tumutulong para sa mga kabataan na nagsasagawa ng hakbang para maresolba ang mga global issue.

Ang mga young explorer ay pinili ng National Geographic Society sa pamamagitan ng competitive, multi-tiered application process dahil sa angking skill-building, leadership development training, at networking opportunity.

Kabilang sa kanila ay sina Cacao farming advocate Louise Mabulo ng Camarines Sur at Josefa Tauli, indigenous youth mula sa Cordillera na sumali sa Fall 2020 Young Explorer at pinarangalan ng NGS noong January 2021.

Sina Mabulo at Tauli ang kabilang sa batch na nasa edad 17 hanggang 25, na kalahok ng 24 qualifier. Mula sa iba’t ibang bansa ang napili at nanguna sa mga most complex at urgent issue ng mga bansa.

Si Tauli, 25-anyos ay mula sa Ibaloi-Kankanaey Igorot indigenous youth ng Cordillera Region in the Philippines at graduate student ng Wildlife Studies sa University of the Philippines Los Baños.

Nire-represent ni Tauli ang Indigenous and local youth sa steering committee ng Global Youth Biodiversity Network (GYBN), isang official youth constituency ng UN Convention on Biological Diversity (CBD).

Si Mabulo naman, bilang award-winning chef, entrepreneur, farmer, public speaker at competitive archer ay 22-anyos na graduate sa University of the Philippines Open University (UPOU) at nakapagtapos din ng Economic Development and Social Entrepreneurship sa Brown University, U.S.A. at Watson Institute Philippines.

Nadiskubre ni Mabulo ang Cacao Project na nakatulong sa mga magsasaka partikular na sa Bicol region na sinalanta ng nagdaang bagyong ‘Nina’ noong 2016. Tanging layunin ni Mabulo na maiahon ang kabuhayan ng mga magsasaka.

Kinilala rin si Mabulo na kabilang sa Gen T na mga Pinoy na bahagi ng list of Filipinos shaping Asia’s future. Noong 2019, nanalo si Mabulo ng United Nations Asia-Pacific Young Champions of the Earth prize.

Sina Tauli at Mabulo ay kapwa miyembro ng #GenGeo, isang global community para sa kabataan na mayroong malaking hilig na himayin ang maaaring mangyari sa future na siyang nadiskubre naman ng National Geographic Society.

Sa kanilang social media account nagpasalamat sina Tauli at Mabulo sa natanggap na pagkilala.

“It is an absolute thrill and honour to be named as an @insidenatgeo Young Explorer! I never could have imagined that I would onboard the spectacular society behind the magazines and documentaries that I would consume growing up. We’re tackling challenges, seeking solutions, and working together for abetter future,” sabi ni Mabulo.

“Excited to take this opportunity to continue to forward the causes close to my heart and grow beyond my comfort zone. Taking this moment to thank everyone for your kind motivation and support through the years!” ayon naman kay Tauli.

Pagbati sa dalawang mahuhusay na Pinay! (Vick Aquino)