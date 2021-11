2 Pharmally exec lumustay ng halos P2M para tumakas sa PH

Palaisipan kay Senadora Risa Hontiveros kung sino ang nagbayad ng chartered flight na magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani, mga opisyal ng kontrobersiyal ng Pharmally Pharmaceutical Corp.

“Who financed the Dargani siblings’ P1.850 million chartered flight out of the country?” tanong ni Hontiveros.

Sa isang online press conference, iprinisenta ni Hontiveros ang isang dokumento ng chartered flight ng magkapatid mula Davao patungo sa Kuala Lumpur na nagkakahalaga ng $37,000.

“Sa mabilisang computation, ‘yan po P1.850 million for just one flight. At sa totoo lamang, ang resibo na ito na nagpapakita ng halaga na ‘yan ay bayad pa lamang para sa eroplano,” sabi ni Hontiveros.

“Kasama sa saklaw ng pagtatanong na who arranged and financed this latest attempt, ‘yong attempted na pagtakas ng magkapatid na Dargani,” sambit pa ng senadora.

Ayon kay Hontiveros, ang dokumento ay nakuha niya sa isang source mula sa Seletar Jet Charter Pte Ltd, ang operator ng chartered plane.

Kinuwestiyon din nito kung papaanong nakakakuha ng P1.850 milyong charted flight ang magkapatid na Dargani gayong kakarampot lang ang ibinayad nilang income tax noong 2019-2020.

Sabi ni Hontiveros, P97,241 lang ang ibinayad na income tax ni Mohit noong 2020 habang P22,062 naman noong 2019. (Dindo Matining)