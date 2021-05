2 pang ginto kinubra ni OJ

DALAWANG gintong medalya ang idinagdag ni Orencio James “OJ” De Los Santos sa kanyang koleksiyon ngayong taon sa magkasunod nitong panalo sa ginanap na online e-karate meet na Euro Grand Prix eTournament at Katana Intercontinental League-Final Four eTournament.

“What a weekend! 17th and 18th Golds for 2021, and a successful 5th monthsary stream! Just concluded the Euro Grand Prix eTournament and the Katana Intercontinental League-Final Four eTournament!,” sabi ni De Los Santos.

Dalawang beses tinalo ni De Los Santos ang nakatapat na si Domont Matias Moreno ng Switzerland sa Individual Male Seniors R2 gold medal match tungo sa pagkolekta sa kanyang ika-53 at 54 na gintong medalya.

Unang tinalo ni De Los Santos sa iskor na 25.46 puntos kontra 24.32 puntos si Domont sa Euro Grand Prix matapos magwagi sa semifinals laban sa USA.

Muling ipinamalas ni De Los Santos ang kalidad sa pagwawagi sa Katana Intercontinental League-Final Four kung saan nagawa muna nitong talunin ang Norway at USA.

“In the final round, I faced Switzerland and ended up winning my 54th Gold overall. I also want to congratulate my kata students from MKKPI for bringing home medals in the Euro Grand Prix,” sabi pa nito matapos itala ang iskor na 27.18 kontra 26.32 puntos. (Lito Oredo)