2 oras humagulgol: Ai-Ai na-trauma sa manyakol

Na-haggard, na-stress nang husto si Ai-Ai delas Alas sa naging karanasan sa eroplanong sinakyan nang pagtripan siyang halayin (pinakitaan siya ng ari) ng isang male passenger.

Sa latest post niya sa Instagram ng screenshot ng videocall nila ng asawang si Gerald Sibayan, kitang-kita ang malaking epekto ng insidente sa komedyante.

Maga at nangigitim ang paligid sa mata ni Ai-Ai dahil dalawang oras daw siyang umiyak sa limang oras niyang flight. Natakot nga raw siya sa nangyari.

Hindi na nakuhang magsuklay pa ni Ai-Ai o mag-ayos ng sarili bago kausapin ang asawa. Pilit ang pagkakangiti ni Ai-Ai sa video chat nila ng asawa, dahil hindi pa siya marahil maka-move on sa nangyari.

Sabi ni @brotherbosanchez kay Ai-Ai, “I thank God your are safe.”

Hirit naman ni @realprincesspunzalan, “Thank God at ‘di ka nya nahawakan. Grabe, ang daming luku-luko ngayon!!! (Explanation: I “liked” the post kasi ‘di ka napano. Pero imbiyerna ako at ang bastos nya!) Sending hugs, AiAi…”

Sabi nga ni Ai-Ai, “Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman ko sa encounter ko na ito, mega iyak ako…nagpasalamat ako kay LORD and MAMA MARY na hindi niya ako nahawakan. Grabe na-experience ko, nakaka-trauma. At least safe ang flight ko hays.”

Anyway, nahuli, nakulong din naman daw ang naturang manyakol (manyakis na nagdyadyakol sa harap ng ibang tao).

Ang nakakaloka lang, may ibang nag-comment na nakuha pang magbiro sa sinapit ng komedyante.

@karaokeeselaganod22, “Type na type ka ha lodi #Happy2022.”

Katy Perry nabaliw sa virus

Nakakapraning talaga ang pandemya, dahil pati ang mga dati na ring baliw na Hollywood big star, naloka nang husto sa Covid-19.

Tweet ni Katy Perry, nawala siya sa sarili noong maghilamos siya na suot pa rin ang face mask.

“Wow I just got in the shower butt naked but with my mask on and only realized it when I turned to wash my face am I ok. I scream!” sabi niya.

Malala kasi ang pagtaas ng Covid sa US, na balitang lagpas agad sa isang milyon ang dinapuan.

Eh, ako nga madalas magsusubo ng pagkain na suot ang mask. At ang matindi ay nasa loob pala ako ng bahay.

Pamilya ni Ina nagkasakit lahat

Buong pamilya ni Ina Raymundo na nandito sa Pilipinas ang dinapuan a rin ng Covid-19. Siya raw ang huling nahawa. Isang patunay lang ito na wala nang ligtas sa virus.

Sabi ni Ina, “My bunso has just recovered from Covid and she’s already playing so beautifully. We all got covid, my husband and 5 kids. Most of them have recovered but I just tested positive today. Ang bait pa rin ni God that I’m the last to get it so I was able to take good care of all of them. Most of my kids were sick for 2 days not more than 3 days. I treated all of them like they have flu. Pls keep calm everyone. God is still in control.”