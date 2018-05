2 opisyal ng DOTr sinuspende sa korapsiyon

INIHAIN na ang 90-days suspension order sa dalawang mga top official ng Department of Transportation-Cordillera Administrative Region (DOTr-CAR) matapos masangkot sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service at gross neglect of duty.

Ayon kay Reinier Paul Yebra, Undersecretary for Legal Affairs and Procurement ng DOTr, naibigay na ang suspension order laban kina DOTr-CAR Regional Director Atty. Jesus Eduardo Natividad at Assistant Regional Director Datu Mohammad Abbas.

Batay sa report na nasuri na ng DOTr, nanghingi at tumanggap umano si Natividad ng pera kapalit ng pag-apruba sa aplikasyon para sa pag-isyu ng Certificates of Public Convenience (CPC) at iniimbestigahan pa sa pangongolekta ng monthly remittance sa mga district head ng ahensiya.

Si Abbas naman ay nahuling nangingikil ng pera kapalit ng pagpapalabas ng mga na-impound na sasakyan.

May isa pang kaso na isinampa kay Abbas ang isang Regina Migano na umano’y panunutok ng baril.

Samantala, pinanindigan ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang ‘Zero Tolerance’ para sa korapsiyon sa kanyang departamento.