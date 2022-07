2 online fixer timbog sa LTO

Arestado ng Land Transport Office (LTO) ang dalawang online fixer umano na nag-aalok ng serbisyo para sa non-appearance renewal ng motor vehicle registration sa social media.

Ayon kay LTO officer-in-charge Romeo Vera Cruz, nadakip sa entrapment operation ng LTO kasama ang Intelligence Division at Quezon City-Diliman Anti-Cybercrime Team ang mga suspek na sina Jefferson Uy, 38-anyos, residente ng Pleasant Hills Subdivision sa Bulacan at Arnel Miranda, 55, ng Fairview, Quezon City.

Sa imbestigasyon, ininguso ni Uy si Miranda na siyang nagpoproseso ng mga transaksiyon sa LTO Novaliches District Office sa lungsod.

“They were offering non-appearance renewal of motor vehicle registration transactions through online payment and meet-up,” ani Vera Cruz.

Kasabay nito, pinayuhan din niya ang publiko na iwasang makipagtransaksyon sa mga fixer para na rin sa kanilang proteksiyon dahil maaari rin silang managot alinsunod sa batas.

Inihahanda na ang kasong paglabag sa Revised Penal Code on Estafa o Swindling at Ease of Doing Business at Efficient Government Service Delivery Act of 2018 laban sa mga suspek. (Dolly Cabreza)