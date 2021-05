2 OFW nag-uwi ng India COVID variant

Kinumpirma ng Department of Health (DOH) na nakapasok na sa Pilipinas ang mabagsik na COVID-19 variant o ang B.1.617 na unang nadiskubre sa India.

“Nais po nating ipaalam sa publiko na tayo po ay may natukoy na dalawang kaso ng sinabing variant,” ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang press briefing nitong Martes.

Sinabi ni Vergeire na ang naturang mga pasyente ay parehong lalaking overseas Filipino worker (OFW), na ang isa ay mula sa Oman at nasa 37-taong gulang na, habang 38-anyos naman ang isa pa na mula sa United Arab Emirates (UAE).

Subalit pareho aniyang walang travel history sa India ang dalawang pasyente.

Pagdating pa lang umano sa bansa ay na-quarantine na ang dalawa at wala pa silang na-detect na close contact ng mga ito.

“Dahil ang ating mga kaso pagdating ay nalagay sa quarantine, wala po tayong nadetect na close contacts… As of now, the information we got is they have no travel history from India,” ayon kay Vergeire.

Matatandaang nagpatupad ang Pilipinas ng travel ban sa mga pasaherong galing India hanggang Mayo 14 upang maiwasan na makapasok ang naturang COVID-19 variant na sinasabing siyang dahilan ng pagsirit ng mga tinamaan ng naturang sakit sa nasabing bansa.

Kalaunan ay pinalawak pa ang travel ban sa mga pasaherong mula sa Bangladesh, Pakistan, Nepal at Sri Lanka, na nakapaligid sa India.

Ang Indian variant ay sinasabing double mutant dahil sa presensiya ng dalawang mutation sa spike protein ng virus, na nagpapahintulot dito upang mas mabilis na makapasok sa katawan ng tao at mabilis na magpadami. (Juliet de Loza-Cudia)