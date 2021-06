2 most wanted sa Samar, tiklo sa NCR

Matapos ang mahigit 3-taon pagtatago sa batas, bumagsak sa otoridad ang dalawang lalaki na number 2 at number 3 most wanted sa Northern Samar, nang mahuli sa magkahiwalay na lungsod sa Maynila at Valenzuela City.

Ayon kay PCol. Ranchrisen Haveria Jr., hepe ng Valenzuela Police, nakipag-coordinate sa kanila ang Northern Samar Police. para hulihin sina Beltran P. Cerbito, 55 at pinsan nitong si Rommel I. Cebrito, 23.

Si Rommel ay No. 2 most wanted sa Northern Samar sa kasong Rape in Relation to 7610, habang si Beltran ay No. 3 most wanted sa kasong R.A. 8353 or Anti-Rape Act 1997, kung saan may mga pending warrant of arrest ang mga ito sa Laong. Samar.

Sa nakalap na impormasyon ni PMajor Marissa Arellano, head ng Station Intelligence Branch (SIB) ng Valenzuela Police, namataan sa Saint Joseph Compound, Barangay Bagbaguin ng lungsod si Beltran kaya dinampot ala-1:45 Lunes ng hapon.

Sa interogasyon sa suspek, dito na nila nalaman na sa Saragoza Street, Tondo Manila naglalagi si Rommel at namamasukan bilang taga-masa ng tinapay kaya dinampot din alas-3:00 ng hapon.

Dadalhin sa Northern Samar ang dalawang akusado para harapin ang pagdinig sa kanilang mga kaso. (Orlan Linde)