2 Mindanao gov, mayor pinalagan mga kontra sa pondo ng barangay

Dalawang gobernador sa Mindanao region, isang mayor sa Mountain Province at dating pinuno ng mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan, ang nagsama-sama sa pagsasabing gagawaran nila ng “zero vote” at idideklara pang “persona non grata” ang mga mambabatas, senador man o congressman na nagtatangkang itigil o bawasan ang pondo ng BDP sa ilalim ng pamamahala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.

Ito ang inihayag kahapon ng ilang local government officials at mga kinatawan ng iba’t ibang people’s organizations sa lingguhang ‘virtual’ na balitaan ng NTF-ELCAC.

“Nakikita namin ang BDP bilang aming gantipala. Sa mahabang panahon naming pakikipaglaban sa pamemeste ng komunistang-terorista sa aming mga komunidad at probinsiya mula pa noong 1986, na ngayon ay natapos na. Malaking bagay para sa amin ang BDP,” ang paliwanag ni Sadanga Municipal Mayor Gabino Ganggangan sa Mountain Province.

Patungkol ito sa P20 milyong pondo ng BDP na ibinababa sa mga barangay na kanyang nasasakupan upang gastusin sa mga pangunahing pangangailangan ng lugar gaya ng mga farm-to-market road, upang makamit naman ang kaunlaran.

Ayon naman kay National Security Adviser (NSA) at NTF-ELCAC Vice Chairman Hermogenes Esperon, si Ganggangan ay kilalang ‘anti-communist fighter’ sa Mt. Province na ipinagtanggol ang mga katutubo o Indigenous People (IPs) na sinamantala ng mga Communist Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Si North Cotabato Governor Nancy Catamco naman ay nagsabi na 36 sa 57 barangay sa kanyang nasasakupan, at matatagpuan sa pinaka-malalayong lugar ay natukoy na ng NTF-ELCAC para makatanggap ng P20 milyon mula sa BDP. (PNA)