2 Manila mayor agawan kay Sara

Dahil kapwa kaibigan, walang inindorsong kandidato sa pagka-alkalde sa Lungsod ng Maynila si Lakas-CMD vice presidential candidate at Davao City Mayor Sara Duterte.

Sa halip ay kapwa dinaluhan ni Duterte ang idinaos na proclamation rally nina Manila mayoralty candidate Amado Bagatsing na idinaos sa San Andres Bukid at Alex Lopez na idinaos naman sa Tondo.

Sa isang interview, tinanong ang alkalde kung may iendorso siyang mayoral candidate ng lungsod, tugon ng alkalde “sa ngayon wala po, kaibigan po natin si Mayor Bagatsing at si Mayor Alex Lopez. Mga kaibigan po silang lahat.”

Gayunpaman ay nagpasalamat si Duterte sa mainit na pagtanggap ng lungsod sa kanya at ilang kasama senatorial candidates ng UniTeam.

“Nagpapasalamat po kami sa mga taga-siyudad ng Maynila sa kanila pong pag-imbita sa amin na sumali sa procla¬mation rallies ng kanilang mga distrito at sana po ay suportahan nila ang UniTeam,” dagdag pa ni Duterte.

Ipinangako naman nina Bagatsing at Lopez ang panalo ni Duterte.

“We are giving Mayor Sara our unconditional support. So we just want to help her win,” ayon pa kay Bagatsing. (Eralyn Prado)