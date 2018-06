2 mambabatas sabay syinota ni lady solon

MALA-PELIKULANG ‘Ang kabit ni Mrs. Montero’ ang pinasukang relasyon ng kilalang lady solon matapos pumayag maging kerida ng dalawang mambabatas sa panahong nagkakaproblema sa kanilang misis ang mga ito.

Bagama’t magkaiba ang sitwasyon ni lady solon sa pelikulang pinagbidahan nina Sunshine Cruz at Pat­ricia Javier, iisa ang takbo ng kuwento dahil naging kabit ng kongresista ang nabanggit at hindi ina­lintana ang pagsuway sa ika-6 na utos ng Panginoon — Ang huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.

Pumasok sa buhay ni congressman si lady solon sa panahong nagkakaproblema sa kanyang misis matapos magumon sa pagsusugal, as in na­ging tambay ng casino.

Sa panahong iyon, meron ding karelasyong mambabatas si lady solon at halos kasabay si congressman, animo’y sabik madiligan ang hardin sa kabukiran.

Dahil mas sikat ang karelasyong mambabatas, ito ang pinili ni lady solon at tinalikuran si congressman kahit pa mas naramdaman ang pagmamahal ng huli.

At tulad ng mga kuwento sa komiks at pelikula, hindi lahat happy ending ang relas­yon ni lady solon sa prominenteng mambabatas at nagtapos ang lahat dahil meron ding lehitimong misis o pamilya ito.

Ang pagkakaroon ng edad ng prominenteng mambabatas ang rason kung bakit naki­paghiwalay si lady solon lalo pa’t wala nang ibubuga sa kama kaya ang resulta — bumalik sa piling ni congressman ang bebot.

Pintahan niyo na: Taga-Luzon ang kongresista habang si lady solon ay meron letrang ‘L’ sa pangalan, as in ‘Landi’ mo day!