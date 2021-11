2 LPA binabantayan; 1 tatawid sa VisMin

Dalawang Low Pressure Area (LPA) ang mino-minotor ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na inaasahang magdadala ng pag-uulan sa Palawan at malaking bahagi ng Luzon ngunit hindi naman magiging ganap na bagyo.

Ayon kay Pagasa meteorologist Benison Estareja, ang isang LPA ay nakapaloob sa intertropical convergence zone (ITCZ). Huli itong namataan 335 km east southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur habang ang isa pang LPA ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility(PAR).

“Itong LPA na malapit sa Hinatuan ay nananatiling mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Posibleng lumapit ng konti dito sa silangang parte po ng eastern Visayas and Caraga region,” paliwanag ni Estareja.

Inaasahang tatawid ito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao patungo sa may Sulu Sea at Palawan bago posibleng lumabas din sa West Philippine Sea at malusaw.

Ang isa pang LPA ay papasok din ng PAR sa mga susunud na araw ngunit inaasahan na malulusaw din. (Tina Mendoza)