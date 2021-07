2 lola ginawang flower girl

Kinatutuwaan ngayon sa social media ang dalawang lola matapos nilang magsilbing mga flower girl sa kasal ng kanilang apo.

Kuwento ng bride na si Ronna Uy-Cañete ng Tagum City, Davao del Norte, mismong sa araw lang ng kasal niya kay March Cañete ibinuking sa dalawa niyang lola ang kakaibang paandar na ito.

Aniya, naisip niya ang unique idea upang masuklian ang ginawang pag-aaruga ng mga ito sa kanya.

“Parang pambawi ko na rin po sa kanilang dalawa, na after ng service nila sa akin for almost 25 years na mga sakripisyo nila, para maging masaya po, maging memorable ‘yong wedding. [Para] ma-experience nila kung anong feeling maging flower girl, ‘yon lang talaga ‘yong goal ko.”

Sa nasabing kasal, naglakad sa aisle ang dalawang lola habang nagbabato ng mga flower petal at habang bitbit ang banner na may nakasulat na, “Here comes our Apo.”

Ani Nena Oquias, isa sa ‘flower lolas’, unforgettable ang karana­sang ito dahil matagal niya nang hinangad ang maging flower girl ngunit walang nag-iimbita sa kanya.

“Hindi ko pa nararanasan ‘yon. Gusto [ko] sanang maging flower girl pero walang nag-i-invite sa akin kahit kailan,” natatawang pahayag ni lola sa panayam sa 24 Oras.

Hiling ng dalawang lola na magtagal ang pagsasama ng new­lyweds. (Vienne Angeles)