2 laro ni Clarkson sa PH, P16M ang katumbas

LAGAPAK na sa medal round ang Team Pilipinas sa papatapos nang 18th Asian Games sa Jakarta-Palembang, Indonesia.

Bagama’t bigong makasampa sa podium finish, todo-papuri pa rin ang halos lahat ng mga Pinoy fan sa koponan, partikular sa reinforcement ng bansa na si NBA guard Jordan Clarkson ng Cleveland Cavaliers.

Pero maraming urutero’t urutera o sa simpleng salita ay mga miron, ang nang-iintriga kung magkano raw ang ibinayad ng Pilipinas sa manlalaro?

Ayon sa dating kumisyuner ng Philippine Basketball League (PBL) at kasalukuyang TONITE sports columnist na si Ginoong Charlie Favis, may mga ugong-ugong na US$150,000 kada laro o kabuuang US$300,000 sa nagdaang dalawang laro kontra China at South Korea kung saan kapwa bigo ang Team Pilipinas.

“There is a lot of talk now going around on how much Jordan Clarkson was paid for the two games that we lost, something like $ 150,000 per game or $300,000 (P15,996,0000) for the 2 games. I don’t know if people are surprised or angry at this big talent fee. Jordan Clarkson’s net worth is $44 million and $300k is peanuts to him. It may have cost MVP a staggering amount, but this amount cannot be compared to the joy of millions of Filipinos all over the world (OFWs, construction workers, domestic helpers) and us here, who felt so much pride, in seeing a legit NBA player wear a Pilipinas jersey, and giving his all, fighting hard to try to get a win for the country. Thanks MVP. And thanks Jordan,” ayon sa FB post ni Favis.

Komento naman ng ilang netizen, sulit ang bayad kay Clarkson dahil ginawa naman nito ang lahat upang akayin ang PH quintet. “You’re correct Charlie! ‘Yung pinasaya mo ‘yung mil­yuon-milyong Pinoy na nanood lalo na ‘yung masa at mga mahihirap na sa araw-araw na bilihin ay tumaas nang tumataas hanggang pakonte nang pakonte ang kanilang kinikita at kinakain…… walang perang katumbas ‘yan. Kudos to MVP!,” sey ni FB user Jojo Quinga.