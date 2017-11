2 Lamborghini, Ferrari sinamsam ng BOC

Kinumpiska ng Bureau of Customs (BOC) ang tatlong luxury vehicle at steel products na pawang bahagi ng P24.2 million shipment na overstaying na diumano sa Manila International Container Port (MICP).

Ayon kay BOC Commissioner Isidro Lapeña, kabilang sa kanilang kinumpiska ang isang 2012 Lamborghini Glardo na naka-consign sa isang Allan Garcia na may address na Dolores St., Perpetual Subdivision, Pali­gui, Apalit, Pampanga;

isang 2006 Lamborghini Murcielago na ang consignee ay isang Veronica Angeles na may address na 385 Sampaloc, San Rafael, Bulacan; at isang puting 2005 Ferrari F430 na ipinangalan sa isang Mary Joy Aguanta at may address na Block 5 Lot 33 Phase 1A, Villa Trinita, Cagayan de Oro.

Sinabi ni Lapeña na agad nagpalabas ng warrant for seizure and detention sa nasabing mga kargamento si MICP district collector Atty. Ruby Alameda dahil overstaying na aniya ang mga ito.

Bukod sa mga mamahaling sasakyan, kinumpiska rin ng BOC ang dalawang kargamento ng iba’t ibang klase ng mga bakal na naka-consign sa Hong­taisheng Steel Inc. dahil sa pagkakaiba sa dineklarang timbang ng mga ito.

Ayon kay Lapeña, labag sa Section 1400 ng Customs Modernization and Tariff Act ang pagdedeklara ng maling kargamento habang overstaying at kawalan ng Authority to Release Imported Goods (ATRIG) ang isinampa sa mga consignee ng mga luxury vehicle.

“These shipments will undergo forfeiture proceedings to know their liability to the government,” ayon pa kay ­Lapeña.