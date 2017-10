2 lalaki, timbog sa cyanide fishing

By Paul Jaysent Foz

Timbog ang dalawang mangingisda sa Barangay Bancalaan sa bayan ng Balabac, Palawan noong tanghali ng Miyerkules matapos maaktuhan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na gumagamit ng compressor sa pangingisda.

Kinilala ng Regional Police Information Office MIMAROPA (Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan) ang mga suspek na sina Kadil Ammi Saib, 48 at Kadil Erap Ammi, 20.

Nakuha sa bangka ng dalawa ang ilang bote ng ammonium nitrate, plastic na may lamang tubig na may pinaghihinalaang halong sodium cyanide, blasting caps, isang compressor tank, at hose.

Nakakulong na ang dalawa sa Balabac Municipal Police Station at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa 1998 Fisheries Code of the Philippines.