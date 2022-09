2 kotong cop tinalupan

Nahaharap sa kasong extortion ang dalawang police non-commisioned officer na nakadestino sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pangongotong.

Sa inilabas na statement kahapon ni Philippine National Police- Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) Director Brig. Gen. Warren del Leon, kasong robbery extortion at paglabag sa Anti-Graft at Corrupt Practices Act ang isinampa laban sa mga suspek na sina Staff Sgt. Mark Anthony Palma at Patrolman Gerald Tucas.

“With the implementation of Oplan Bansay or Bantay sa Pagsasanay, our Training Internal Cleansing program, we were able to gather information on the alleged extortion activity perpetrated by these two active PNCOs,” pahayag ni de Leon sa kanyang statement nitong Lunes.

Sa impormasyon at sumbong na natanggap ng IMEG Mindanao Field Unit, humingi umano sina Palma at Tucas ng halagang P60,000 mula sa BISOC trainees sa BAR’s Regional Special Training Unit (RSTU) kapalit ng maluwag na pagtrato sa mga magbabayad sa isasagawang training.

Matapos ang mga serye ng pagpapatunay at case build-up, ay kinasuhan na ang dalawang suspek sa City Prosecutor’s Office ng Cotabato City para sa preliminary investigation. (Edwin Balasa)