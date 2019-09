2 ka suicide bomber gibantayan sa Mindanao

Gipaalerto sa Philippine National Police (PNP) ang tanan nilang police station ilabi na sa Mindanao sa posibleng pag-atake sa suicide bomber.

Kini ang gibutyag ni PNP chief Police General Oscar Albayalde subay sa suicide bombing attack sa kampo sa 35th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Indanan, Sulu niadtong Dominggo sa hapon.

Matud ni Albayalde, kini ang ikaduhang higayun nga gitarget sa suicide bomber ang kampo sa militar sa Sulu, subay sa unang pag-atake sa duha ka suicide bombers niadtong Hunyo 28 sa kampo sa 1st Brigade Combat team.

Tungod niini , posible usab nga targeton usab sa mga suicide bomber ang mga police station.

Una nang miingon si Wesmincom Commander Lt Gen. Cirilito Sobejana nga adunay duha pa ka suicide bomber nga gitahasan sa Abu Sayyaf nga mohimog mga pagpamomba sa Mindanao nga gipangita karon sa militar.

Matud sa PNP chief, motabang usan ang PNP sa militar sa paggukod sa duha ka suicide bomber sa pinaagi sa sharing sa intelligence information.

matud ni Albayalde nga ipa-ubos sa DNA test ang bahin sa lawas sa babayeng suicide bomber nga napajyas pagsulod sa 35th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Indanan, Sulu ug mogawas ang resulta niini tulo ka adkaw hangtud usa ka semana.

“The DNA was already extracted. Yung result will be coming out probably 3 days to 1 week usually ang hintayan but thenagain wala pa rin tayong sample na puwede rin icompare sa iba, that’s why we have this continous police and military operations na yung puwede natin maging suspect or kamag anak nung suspect na puwede natin pagkuhanan ng comparion,’ pagpasabot ni Albayalde sa gihimong press briefing kagahapon sa Camp Crame. (jess campos)