2 ka Pinay ang naluwas sa grabing baha sa India

Anaa na sa luwas nga kahimtang ang 58 Filipino sa Kerala, India diin nahitabo ang grabing baha ug landslide.

Matud sa Department of Foreign Affairs (DFA), lakip niini ang duha ka Filipina nga naluwas sa managlahi nga panimalay nga gisulod sa grabing baha.

Niadtong Sabado ug Dominggo, naigo sa grabing ulan ang Kerala ug unom nga uban pang estado sa India hinungdan sa grabing baha ug landslide nga nahitabo.

Sa labing ulahi nga taho sa DFA, moabot sa 868 ang namatay ug liboan ang mihikling.

Mipaabot na ang kagamhanan ug pahasubo sa India.

“Our hearts go out to the people of Kerala and other areas who have been affected, most especially those who lost their loved ones in the floods and landslides,” pamahayag ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano nga anaa karon sa Jakarta, Indonesia.