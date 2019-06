2 ka oras nagpaabot sa bagahe: Panelo

Nasuko si Presidential Spokesman Salvador Panelo kay duha ka oras siyang nagpaabot sa airport una kini niya nakuha ang iyang mga bagahe.

Matud ni Panelo nga duha lang ang nag-andar nga baggage carousel niadtong Sabado ug sunod-sunod nga miabot ang mga flights busa adunay problema sa paggawas sa ilang bagahe.

Tungod sa iyang pagkadismaya gipatawag niya ang tagdumala sa Ninoy Aquino International Airport ug si Transportation Secretary Arthur Tugade kabahin sa nahitabo kalio usab ang wala pag-andar sa air-conditioning unit sa tibuok tugpahanan.

“Carousels should be checked on a regular basis. It took us more than two hours to retrieve our luggages last Saturday.There was only one or two carousel functioning and there were four trips arriving simultaneously at the airport. Not only that, the air-condition was not functioning at all and there was no space to move because hundreds of passengers waiting for their baggage,” matud ni Panelo.

Si Panelo gikan sa biyahe sa Japan ug kauban sa delegasyon ni Presidente Rodrigo Duterte.

Nangayo kaniyag pasaylo si Tugade ug giangkon ang responsibilidad sa nahitabong kapalpakan sa airport. (jess campos)