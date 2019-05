2 ka graduating cadets sa PMA, dili makapaso

Wala makagraduate karong adlawa (Mayo 26) ang duha ka lalaking kadete sa Philippine Military Academy isip miyembro sa PMA Mabalasik Class of 2019 tungod kay nakalapas sa regulasyon.

Ang duha ka kadete nga wala hinganli gitangtang gikan sa orihinal nga 263 graduating cadets niadtong Biyernes (Mayo 24),duha ka adlaw sa wala sila mahimong junior officers sa Armed Forces of the Philippines, matud ni Maj. Reynan Afan, spokesman sa PMA.

“If they are delayed for a year, they will already be part of the next graduating Class of 2020,” matud niya , apan makahimo pa sila paggukod ang duha kun ilang matuman ang ilang gimbuhaton sa silot nga gipatiman batok kanilang duha.

Tungod kay wala nila nalapas ang Cadet Honor Code busa wala ma suspenso ang duha, matud ni Afan.

Ang Honor Code, usa ka set of rules diin naka-outline kung unsay angayang buhaton sa mga kadete sa sulod ug sa gawas sa akademya.

“A cadet’s graduation always depends on his performance in all the aspects of training inside the academy,” matud ni Afan.

Kaniadto adunay ‘special graduating rites’ sa sulod sa Longayban Hall sa PMA alang sa mga graduating cadets. (Jessilito Campos)