2 ka-frat ni Digong swak sa plunder

Iniutos na kahapon ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kina dating Immigration Associate Commissioners Al Argosino at Michael Robles.

Kaugnay ito sa umano’y P50 milyong pangingikil ng dalawang nabanggit na opisyal sa gambling tycoon na si Jack Lam.

Bukod kay Argosino at Robles, pinakakasuhan din ang tumatayong middleman ni Lam na si Wally Sombero.

Sa desisyon na Ombudsman, nakasaad na sa kanilang imbestigasyon ay lumitaw na tumanggap sina Argosino at Robles ng P50 milyon mula kay Lam sa pamamagitan ng tumatayong middleman nitong si Sombero noong Nobyembre 27, 2016.

Ito’y bilang suhol umano kapalit sa pagpapalaya sa mga naares­tong mahigit sa 1,000 illegal Chinese workers na nagtatrabaho sa Fontana Leisure Parks at Casino sa Clark, Pampanga na pag-aari ni Lam.

“Argosino and Robles, in connivance with Sombero, accumulated or acquired ill-gotten wealth in the amount of P50 million, through a combination or series of overt or criminal acts committed on a single day,” batay sa Ombudsman resolution.

Bukod naman sa plunder, mahaharap pa sina Argosino, Robles at Sombero ng kasong graft, direct bribery at dalawang counts ng paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagtanggap o pagbibigay ng regalo ng sinumang taga-gobyerno kapalit ng pabor.

Hindi rin lusot sa kasong graft at direct bri­bery si dating Immigration Intelligence Chief Charles Calima na sinasabing tumanggap ng P18 million mula sa salapi ni Lam.

Samantala, si Lam ay pinakakasuhan ng direct bribery dahil sa panu­nuhol sa dalawang da­ting BI officials.