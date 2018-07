2 ka ERC commissioner aduna nay ikahulip – Palasyo

Aduna nay napili ang Malacañang parin ihulip sa duha ka commissioners sa Energy Regulatory Commission (ERC) nga gikatakdang mahuman ang termino karong Hulyo.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagpaabot nalang sila sa tukmang higayon aron ipahibalo.

Matud ni Roque nga ilang gipaabot karong adlawa ipatuman ni ERC Chairperson Agnes Devanadera ang tulo ka bulan nga suspension order batok sa upat ka commissioners nalakip niini ang duha nga magretiro karong bulana.

Apan nagdumili si Roque nga panganlan ang duha ka bag-ong napili nga ERC commissioners nga maoy mohulip sa duha nga mahuman ang termino.

“Ang alam ko po ay dalawa sa kanila ay matatapos na iyong termino nila nitong Hulyo, bukod pa iyan sa suspension. At mayroon na po iyang kapalit, iaanunsiyo na lang po ‘yan,” matud ni Roque.

Nasayran nga niadtong Biyernes mipagawas ug memorandum order ang Office of the Executive Secretary na nagmandu ni Devanadera nga ipatuman na ang suspension order sa Ombudsman batok nilang Commissioners Alfredo Non, Gloria Victoria Taruc, Josefina Patricia Asirit at Geronimo Sta. Ana. ()