2 hukom pinagmulta sa 2014 Sharia Bar Exam

Hinatulang guilty at pinagmulta ng Supreme Court (SC) ang dalawang Sharia Circuit Court judge na sangkot sa ‘leakage’ ng mga katanungan sa ginanap na Sharia Bar Examinations noong 2014.

Sa pahayag nitong Biyernes, sinabi ng SC na naglabas sila ng 13 pahinang resolus­yon noong Hulyo 24 sa pamamagitan ng Third Division kung saan napatunayang guilty sina Judge Kaudri L. Jainul, chairperson ng Board of Examiners, at Judge Samanodden L. Ampaso, ang translator ng 2014 Sharia Bar dahil sa “conduct unbecoming of a judge” at pinagbabayad ng mul­tang tig-P10,000.

Sina Jainul ng Sha­ria Circuit Court sa Isabela City, Basilan at Ampaso ng Sharia Circuit Court sa Tamparan, Lanao del Sur ay mahigpit ding winarningan ng SC na mahaharap sa mas mabigat na kaparusa­han kapag naulit ang ginawa nilang kasalanan.

Sinang-ayunan ng SC ang findings ng Office of the Court Administrator (OCA) na walang konkretong batayan na nagkaroon ng leakage ng mga katanungan sa 2014 Sharia Bar Examinations pero pinagsabihan nito ang dalawang hukom.

“Although no harm was actually inflicted on the Shari’a Bar examinations by such designation, it is the impression of impropriety that it created that casts a rather bleak picture of undue preference on the image of the Judiciary. [No] matter how miniscule such appearance of impropriety is, the Court is duty-bound to fore­ver maintain an untarnished image as the last bastion of democratic society where pure justice is expected and dispensed,” ayon sa SC.

Nabatid na may tatlong anak si Ampaso na kumuha ng Sharia Bar Examinations kung saan itinalaga siya bilang translator.

“The fact remains that Judge Ampaso had full access to the questions when he translated the questions from English to Arabic two days before the first week of the examination,” ayon pa sa SC. (PNA)