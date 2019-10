2 heneral sangkot sa droga

SA kabila ng mahigpit na kampanya kontra iligal na droga, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may dalawa pang heneral na sangkot sa illegal drug trade.

Sa kanyang pagsasalita sa Valdai International Discussion Club sa Sochi, Russia, ikinuwento ng Pangulo kung paano winasak ng iligal na droga ang maraming pamilyang Pilipino dahil sa hindi matigil na illegal drug trade.

Katunayan aniya ay siyam na heneral ang natukoy na sangkot sa drug trafficking pag-upo nito sa puwesto at sa ngayon ay may dalawang heneral na patuloy pa ring naglalaro sa iligal na droga.

“And right now, even as I fly here and go back, there are about again two generals who are still playing with drugs. And I said, “Well, I told you do not destroy my country because it is being flooded with drugs,” anang Pangulo.

Gayunman, hindi tinukoy ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati ang identity ng dalawang heneral, at kung ang mga ito ba ay police o military general.

Bagama’t nasa Russia ang Pangulo para sa limang araw na official visit, iniwan nito sa bansa ang mainit na isyu ng ‘ninja cops’ o mga pulis na sangkot sa recycling ng mga nakukumpiskang iligal na droga mula sa kanilang anti-drug operations. (Aileen Taliping)