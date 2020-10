2 galamay ng Abu Sayyaf timbog sa Pasay

Arestado ng National Bureau of Investigation (NBI) ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group (ASG) sa Pasay City.

Sa pahayag ng NBI kahapon, inulat nito na Oktubre 12 at 19, 2020 nang magkasunod na naaresto sina Jamar Ibi alyas ‘Bas’ at Radem Jamil alyas ‘Tamiya’. Pawang sangkot umano ang dalawa sa Jehova’s Witness Kidnapping sa Patikul, Sulu noong 2002 at kabilang din sa arrest order na nilabas ng korte dahil sa kasong kidnapping and serious illegal detention with ransom.

Ayon kay NBI Officer-in-Charge (OIC) Director Eric Distor, nag-ugat ang operasyon sa impormasyon na natanggap ng Counter-Terrorism Division kaugnay sa mga miyembro umano ng ASG na nakita sa Pasay. Positibo naman silang kinilala ng isa sa mga witness mula sa photo line-up.

Dagdag ni Distor, mula nitong Enero ay may 5 ASG member na umano ang kanilang naaresto. (Juliet de Loza-Cudia)