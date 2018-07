2 Filipino pasok sa ‘black hole project’ ng NASA

Kinuha ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) ang serbisyo ng dalawang Filipino para sa pagbabantay sa posibleng ‘black hole’ sa universe.

Hindi makapaniwala sina Alejandro Palado at Aldrin Gabuya na makukuha sila ng NASA para sa black hole project.

“It’s mind blowing. I couldn’t believe we could be part of it,” sambit ni Palado nang matanggap ang balita.

Si Palado ay nagtrabaho bilang respirator care practitioner sa Abu Dhabi, pero siya ang nagpasimula ng pagtatayo ng Al Sadeem Observatory sa United Arab Emirates noong 2007. Si Gabuya naman ang nagsilbing resident astro­nomer ng observatory.

Nauna rito ay nakatanggap sila ng balita hinggil sa nakitang neutron star, na bagama’t ilang libong light years ang layo ay siya namang pinakamalapit sa ating planeta.

Upang makumpirma kung ang neutron star na pinangalanang ‘Maxi J1820+070’ ay isang black hole candidate, kinailangan ng NASA ng mga taong tututok dito kaya’t kinuha ang ser­bisyo nina Palado at Gabuya.

Ang black hole ay bahagi o area sa kalawakan na may sobrang lakas na ‘gravitational pull’ at kaya nitong higupin ang mga bato at bagay sa kalawakan na malapit sa kanila.

“The black hole we are monitoring is the closes­t among all the black holes that have been discovered,” ani Palado.

“There is a 90% possibility that the object is a black hole and after five years, we don’t know how it’s going to behave, what is direction it is taking, is it moving toward us or away, and the size of it. We keep monitoring,” dagdag pa niya.

Taong 2007, isang Emirati ang nagpadala ng e-mail kay Palado at nagpahayag ng interes sa blog site nitong Abu Dhabi astronomy.

Pinuntahan ni Palado ang lupain ng Emirati at inirekomendang magtayo sila ng obser­vatory imbes na telescope lamang.