2 Fil-Am singer bibida sa US concert

Dalawang Filipino-American singer, sina Jessica Sanchez at Temi Tecson, ang mamamayagpag sa isang konsiyerto na gaganapin sa Massachusetts, America.

Nakilala si Jessica Sanchez na tubong Bataan, nang magwagi bilang runnerup sa 11th Season ng ‘American Idol’. 16 na taong gulang siya noong lumaban doon.

Sa ngayon, nakatutok si Jessica Sanchez sa pagsusulat ng kanta at paggawa ng song covers.

Samantala, galing Parañaque naman si Temi, isang balladeer.

Nagsimula ang kanyang entertainment career sa Pilipinas bago siya lumipat noong 2010 sa New York, US. Bukod dito, naging awardee rin siya ng The Outstanding Fi­lipinos in Ame­rica.

Ang Jessica and Temi concert ay inorganisa ng Boston Fil-Am Group Entertainment, Vynz Muzik, at The Outstanding Filipinos in America Awards.

Matutunghayan din doon ang pagtatanghal nina Rasmin Diaz at Olivia Medina.

“I’m still processing what’s happening. Last week, our basement got flooded from Ida, and now my brain and heart’s flooded with some good news from tay Vynz. Idek if I was going to be able to meet her (Jessica) in my lifetime, let alone perform on the same stage with this ama­zing vocal,” bigkas ni Temi sa Instagram.

Nakatakdang mapanood ang concert ng dalawang Fil-Am sa Oktubre 9, 2021 sa Hard Rock Café Boston na matatagpuan sa 22-24 Clinton Street, Boston, Massachusetts. (Gene Adsuara)