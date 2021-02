2 face mask panlaban sa virus ‘di kailangan — WHO

HINDI na umano kailangan magsuot ng dalawang surgical mask para maproteksiyunan ang sarili laban sa COVID 19.

Ito ang inihayag ng kinatawan ni World Health Organization (WHO) to the Philippines Dr. Rabindra Abeyasinghe.

“It depends on what kind of mask you are wea­ring.” “If you are wearing medical or surgical masks, we don’t think there is a necessity for two masks. I have seen some reports that say if you wear two masks, it is more protective. The question is where do you draw the line? You could say five masks could be more protective than two,” ayon kay Abeyasinghe.

Ang importante ay isuot ng tama ang surgical mask at iwasan na hawakan ito palagi.

Kinakailangan rin aniyang patuloy na sundin ang malimit na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, tamang pag-ubo at physical distancing. Ito umano ang mga hakbang na makapagbibigay ng proteksiyon sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna. (Juliet de Loza-Cudia)