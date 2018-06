2 estudyante na nag-shopping ng ₱42,000 arestado

Arestado ang dalawang maluhong estudyante matapos mamili ng mga mamahaling damit at gamit ay pasimpleng itatakas palabas ng department store, kamakalawa ng hapon sa Mandaluyong City.

Kulungan ang bagsak ng kapwa es­tu­­­­d­yante na sina Trisha Umali y Rana, 19-an­yos at Lance Alano y Abad, 20-anyos, parehong residente ng 102 Block 5, ­Romualdez St., Tondo, Manila at kapwa nahaharap sa kasong theft sa Mandaluyong Prosecutors Office.

Batay sa report, naging kahina-hinala ang ginawang pagsa-shopping ng dalawang estudyante sa loob ng department store ng SM Megamall bandang alas-singko kamakalawa nang hapon at doon na sinundan ng tingin ng security guard na si Dexter Bañes.

Halos mapuno ang kanilang shopping cart ng mga mamahaling damit at gamit na tulad ng Nike bags, shoes, Adidas jogging pants, Bench underwear, Warren boxer shorts, at iba pang gamit tulad ng picture frame, cleansing gel at iba pa na nagkakahalaga ng P42,816.50.

Aktong ilalabas na sana ng dalawa ang mga pinamili kaya ­hinanapan ng security guard na si Bañes ang resibo sa mga pinamiling item ngunit walang maipakita ang dalawa kaya dinala sila sa opisina para sa kaukulang imbestigasyon.

Kinasuhan ang da­lawang sa Mandalu­yong Police station.