2 EPD cop positibo sa shabu, sinibak

Nakatakda nang masibak sa serbisyo ang dalawang pulis mula sa Eastern Police District (EPD) matapos na magpositibo ang mga ito sa paggamit ng iligal na droga sa isinagawang random drug test.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas, kasalukuyan ng iniimbestigahan at sumasailalim na sa summary dismissal proceedings sina PCpl. Regie M. Alilano, nakatalaga sa Pasig City Police sub-station 6 at Patrolman Arnel Agustin, ng EPD District Human Resource and Doctrine Development Office.

Nabatid kay Sinas na isinagawa ang random drug test sa 76 na EPD Personnel nitong Enero 13 at matapos lumabas ang resulta ay nakumpirma na gumagamit ng shabu.

Sa ngayon ay dinisarmahan na sina Alilano at Agustin at inilagay na sa restrictive custody ng EPD.

“We will not stop until we completely cleanse the police force of drug-using members,” babala ni Sinas.

Dagdag pa nito na pinasisiguro niya sa kanyang mga unit commander na responsibilidad nila ang kanilang mga tauhan sa istriktong pagpapatupad ng mga kautusan hanggang sa maging drug free na ang organisasyon sa paulit-ulti na pagsasagawa ng random drug test sa kanilang hanay.