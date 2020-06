2 empleyado na-virus; opisina ng SEC kinandado

Pansamantalang isinara ang main office ng Securities and Exchange Commission (SEC) sa Pasay City

Ito ay matapos na magpositibo ang dalawang empleyado nito.

Kasabay nito ay naka-quarantine na ang mga empleyado at binabantayan na ng SEC medical staff kung saan sasailalim din ang mga ito sa confirmatory tests.

Ayon sa SEC, isususpinde muna ang kanilang main office sa Philippine International Convention Center (PICC) simula ngayong Biyernes, June 26 hanggang sa June 30.

“The SEC Main Office will be closed to facilitate disinfection of the premises, after two employees and two outsourced personnel tested positive in rapid antibody tests for COVID-19,” pahayag nito.