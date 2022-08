2 digital bank inaprub ng BSP

Dalawang digital banks ang binigyan ng lisensya ng Bangko Sentral ng Pilipinas kamakailan — ang UnionDigital Bank at GoTyme Bank Corporation.

Sabi ng BSP, anim na ang digital banks na ang binigyan nito ng lisensya.

Noong first quarter, binigyan ng BSP ng lisensiya ang Tonik Digital Bank Inc., at ang Maya Bank Inc., ang Overseas Filipino Bank na digital bank ng Land Bank of the Philippines, at UNObank naman ang binigyan ng lisensya bilang digital bank noong second quarter ng taon.

Ayon sa BSP, fully operational na ang OFBDB ng LandBank, ang Tonik Digital Bank at Maya, samantalang limitado pa ang operations ng UnionDigital Bank, UnoBank at GoTyme Bank na inaasahan nitong maglulun¬sad ng pormal sa susunod na mga buwan.

Walang branch ang mga digital bank tulad ng mga tradisyonal na bangko at ang processing ng mga transaksyon nito ay sa pamamagitan lamang ng digital platforms o electronic channels. (Eileen Mencias)