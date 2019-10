2 dating Crispa player sasaklolo sa FCVBA 5

SASAMA ang dalawang dating player ng Philippine Basketball Association para mapalakas ang Filipino-Chinese Veterans Basketball Association (FCVBA) na aalis ngayon pa-Chang Mai, Thailand para magpasiklab sa 28th Asean Veterans Basketball Tournament 2019 na sisimulan bukas.

Nadagdag sa koponan sina Joel Gomez at Roberto Poblete na mga naglaro dati sa Crispa sa PBA sa tulong nina godfathers Terry Que ng Rain or Shine at Jimi Lim ng Ironcon Builders

“Both players are good additions to the team so we are confident we can regain our title,” sabi ni Limsa bisperas ng pag-alis ng team.

Dati na ring kumakampanya para sa FCVBA si ex-Crispa guard Bong dela Cruz na nakasalang noon sa 50-and-above at 60-and-above divisions.

Ang iba pang mga kasapi ng koponan ayon kay Que ay sina former Adamson University captain Ching Ka Lee, Antonio Go, Zotico Tan, William Lao, Alfonso Kaw at Andrew Ongteco.

“I think we are much stronger this year so we have a very good chance,” panapos ni Que.

May winning tradition ang FCVBA sa AVBT, ‘di lang sa 65 at 60 pati narin sa 50-and-above.

Ngunit ‘di muna lalahok ang association sa 60s and 50s nga­yon. (JAT)