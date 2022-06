2 dalaga naaktuhang bumabatak

Huli sa akto na nagpa-pot session ang dalawang dalaga kasama ang isang binata, makaraang salakayin ang bahay na ginagawang drug den sa Malabon City kahapon ng madaling araw.

Violation of Section 6 (Maintenance of drug den) Section 7 (visiting drug den) Section 13 (use and possession of dangerous drug during parties, social gathering) and section 14 (possession of equipment, instrument, apparatus and other drug paraphernalia) ang kinakaharap na kaso ng suspek na sina Bayan Reyes, 36, binata; Abigail Jervoso, 24 at Jullefer Dela Cruz, 32, ng Dagat-Dagatan, Caloocan City.

Sa report ni PLT. Alexander Dela Cruz, officer-in-charge ng Station Drug Enforcement Unit, ng Malabon Police, alas-2:40 ng madaling araw, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa isang “Anna” hinggil sa `batakan’ sa bahay ni Reyes kasama ang mga kaibigan at parukyano.

Nagresponde sina Patrolman Francisco Patane 11 at Pat. Ramrod Reyes sa lugar na sinabi ni “Anna” at doon huli sa akto na bumabatak ng shabu ang tatlo na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto.

Nasamsam sa mga suspek ang apat na heat-sealed plastric sachet ng shabu na may timbang na 6.8 grams at may market value na P46,240.00. (Orly Barcala)