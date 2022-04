2 Comelec exec pinasibak, binusalan sa media

Inirekomenda ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rey Bulay na tanggalin muna sa puwesto ang dalawang opisyal ng poll body na humaharap sa media at ilipat sa ibang katungkulan habang iniimbestigahan pa ang isyu ng kinanselang debate para sa mga presidential at vice presidential candidate.

Ginawa ni Bulay ang rekomendasyon laban kina Comelec spokesperson James Jimenez at Director Frances Arabe para matiyak aniya ang “impartial investigation” sa naging problema sa debate.

Nabatid na isinumite na ni Bulay ang kanyang rekomendasyon kay Comelec Chairman Saidamen Pangarungan kung saan ipinanukala nito na magkaroon muna ng kapalit sa kanilang puwesto sina Jimenez at Arabe.

Bukod sa pagiging tagapagsalita ng poll body ay director din si Jimenez ng Comelec Education and Information Department kung saan nakatalaga rin si Arabe.

“To continue the duties of Directors Jimenez and Arabe in the Education and Information Department (EID), it was recommended that temporary replacements be designated,” sabi ni Bulay sa isang pahayag kahapon.

Layon umano nito na hindi magkaroon ng abala sa operasyon ng Comelec lalo pa at ilang araw na lamang ang natitira para sa idaraos na halalan. (Kiko Cueto/Juliet de Loza-Cudia)