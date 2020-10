2 Chinese timbog sa P1.6B shabu

Swak sa selda ang dalawang Chinese national na claimant umano ng shabu na nagkakahalaga ng P1.632 bilyon sa Barangay Sumacap Sur, Cabanatuan City Biyernes ng gabi.

Sa ginawang joint controlled delivery ng Bureau of Customs (BOC), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ng NAIA Inter-Agency. Drug Interdiction Task Group, alas-11:00 kamakalawa ng gabi, naaresto sina Jayson Tan at James Ong, habang nasa 240 kilo ng shabu ang nasamsam.

Dumating umano sa sa PAL-PSI customs bonded warehouse ang kargamento noong Oktubre 24 mula Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Dineklara itong work bench table na pinadala ng Ywlee 87 Trading para sa consignee na Allejam International Trading sa Maynila.

Sa isinagawang X-ray scanning at physical examination ng BOC at ng PDEA, tumambad ang iligal na droga. Kasunod nito ang ginawalang entrapment operation para mahuli ang dalawang dayuhan na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous drugs act at Customs Modernization and Tariff Act. (Otto Osorio/ Jojo De Guzman)