2 Chinese national niratrat ng ‘tandem’ sa Ermita

Walang habas na pi­nag­babaril hanggang sa mapatay ang dalawang Chinese national ng riding-in-tandem habang may tinamaan ng ligaw na bala, ilang metro lamang ang layo sa National Bureau of Investigation (NBI) at Manila Police District (MPD) headquarters, kahapon nang tanghali sa Ermita, Maynila.

Kinilala ni PSInsp. Rommel Anicete, hepe ng MPD-homicide section ang mga biktimang sina Yan Yi Shou, 35, taga-479 Jaboneros St., Binondo, Maynila at Wu Huai Hong, 30, nanunuluyan sa Grand Opera Hotel, Doroteo Jose St., Sta. Cruz, Maynila.

Ginagamot naman sa Philippine General Hospital (PGH) sina Carla Joyce Chan, 24, taga-033 Alima, Bacoor,Cavite at Abigael Amomonpon, 19, college student at residente ng Bl13 Lot 34 Woodsite 3, Esca­ler St. Pasong Buaya 2, Imus, Cavite na napadaan sakay ng motorsiklo.

Naisugod pa si Shou sa Manila Medical Center pero hindi na nai­salba ng mga doktor habang si Hong ay namatay noon din.

Ayon sa paunang imbestigasyon, naganap ang insidente dakong alas-11:40 nang tanghali sa Taft Avenue, kanto ng United Nations Avenue, na ilang metro lamang ang layo mula sa MPD at NBI headquarters, sa Ermita.

Nabatid na nakatayo umano ang mga biktima sa ilalim ng UN Station ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1), tapat ng Araullo High School, nang bigla na lang la­pitan at pagbabarilin ng mga suspek, na lulan ng itim na MIO motorcycle at kaagad na tumakas.

Inilarawan lamang ang mga suspek na ­nakasuot ng itim na ja­cket at itim na helmet, habang ang back ri­der naman ay inilarawang nakasuot ng puti at asul na jacket, at puting helmet nang ­matiyak na ­napuruhan ang target .

Nakaresponde ang mga pulis sa crime scene pero ‘di na inabutan ang mga suspek kaya ­nagkasa ng dragnet operation sa posibilidad na mahuli ang mga suspek.