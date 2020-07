2 Cebu City Cong. dismayado sa pagbasura sa ABS-CBN franchise

RP

Hindi matanggap ng dalawang kongresista ng Cebu City ang pag-reject ng House committee on legislative franchises sa franchise application ng ABS-CBN.

Saad ni Cebu City 1st District Rep. Raul Del Mar, hindi naging maganda ang timing sa pagpapasara ng ABS-CBN, na sinabay pa sa COVID-19 pandemic kung saan kinakailangan ng mga Pinoy ang mapagkukuhanan ng balita.

“Just not a good time, with the pandemic and all to shutdown a broadcast network, the major source of news and entertainment to many Filipinos here and abroad,” saad ni Del Mar.

Samantala, ayon kay Cebu City 2nd District Rep. Rodrigo Abellanosa ay kung kasama lamang siya sa kumite ay malamang na siya na ang ika-12 boto na bumoto ng ‘no’ para mapigilan ang pagbasura sa ABS-CBN franchise renewal.

“In this time of the pandemic when businesses are closing down, people are losing jobs and getting hungry, the economy is on the verge of collapse, the decision shutting down the ABS-CBN is very inhumane, absoluteley out of sense and timing,” giit ni Abellanosa.

Sa botong 70-11, tuluyan ng pinatay sa Kongreso ang bill para sa prangkisa ng ABS-CBN nitong Biyernes.