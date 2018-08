2 bronze nahablot ng ‘Pinas sa Taekwondo

JAKARTA – Agad na naka­hablot ng dalawang bronze medal ang Team Pilipinas, Linggo nang hapon mula sa men at women’s poomsae squad ng Philippine Taekwondo Association (PTA) para pag-initin ang kampanya ng bansa sa unang araw ng kompetisyon ng 18th Asian Games sa iba’t ibang lugar dito sa Gelura Bung Karno Stadium.

Nagkasya lamang sa bronze ang men at women’s team matapos kapwa mabigo sa kanilang laban sa semifinals.

Ang troika nina Dustin Jacob Mella, Jeordan Dominguez at Rodolfo Reyes Jr. ay nabigo sa krusiyal na semifinals kontra sa China, 7.830-8.180 para ibigay ang unang bronze medal sa delegasyon ng Pilipinas.

Ang trio nina Juvenile Faye Crisostomo, Rinna Babanto at Janna Dominique Oliva ay nabigo naman makausad sa kampeonato matapos biguin ng Unified Korea, 7.110-8.020, sa semifinals.

Unang tinalo ng men’s team ang nakatapat na Islamic Republic of Iran sa quarterfinals, 8.330 vs 8.100 matapos na patalsikin agad ang Kingdom of Saudi Arabia sa Round of 16, 8.180-7.640.

Nagwagi naman ang women’s team sa host Indonesia sa quarterfinals, 8.070-8.040, matapos nitong biguin ang Hong Kong, China sa round of 16, 8.000-7.490.

“Hard luck we lost in the semifinals but we are very proud because it is our best performance so far in the Asian Games since poomsae was introduced in the sports of taekwondo,” ani Philippine Taekwondo Association (PTA) national head coach Igor Mella.