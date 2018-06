2 bombero sa US sinuspende sa paggawa ng porn video

SINUSPENDE sa tra­ba­ho­­ ang dalawang bom­bero sa Ohio dahil sa paggawa umano ng pornographic video sa isang firehouse.

Ayon sa mga opisyal ng lungsod ng Akron, parehong inilagay sa administrative leave noong Lunes sina Arthur Dean at Deann Eller, habang iniimbes­tigahan ang ginawa nilang porno video.

Isang bombero uma­no, ayon kay Fire Chief Clarence Tucker, ang nakaamoy sa kahala­yang ginawa ng dalawang bombero sa firehouse.

Isinuplong ito ng bombero sa kanilang superior bago ipinagbigay-alam sa fire chief.

Sa joint statement nina Tucker at Mayor Dan Horrigan, sina Dean at Eller ay hindi nagtatrabaho sa iisang fire station, pero matagal na umanong may relasyon.

Wala naman na­ging komento sina Eller at Dean sa ipinataw na parusa sa kanila.