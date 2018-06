2 binatilyo tiklo sa pandurukot sa Mandaluyong

KULUNGAN ang bagsak ng dalawang 18-anyos na binata makaraang mabuking ang ginagawang pandurukot sa isang babae habang nag-aabang ng masasakyan, kamakalawa nang gabi sa Shaw Blvd., Mandaluyong City.

Nakilala ang dalawang suspek na sina Julian Manguilin y Galvelo, 18-anyos, residente ng 68 Greenfield Yellow St. Barangay Sto. Tomas, Pasig City at John Michael Aquino y Barroga, 18-anyos, Grade 8 student at residente ng Red St., Sto. Tomas, Pasig City.

Batay sa report, naglalakad sa kahabaan ng EDSA Crossing patungong Parklea jeepney terminal para mag-abang ng masasakyang jeep bandang alas-10:40 kamakalawa nang gabi ang biktima na si Millicent Villa­nueva y Mesina, dalaga, 25-anyos, IT by profession, taga-10-C L Jaena St. Barangay San Jose, Pasig City.

Napansin ng dalawang nakakitang estudyante ang pandurukot ng dalawa kaya nang makalayo na ito at tangay ang cellphone ng biktima ay agad nilang sinabihan ang biktima at sinamahang mag-report sa kalapit na police station at agad naman nahuli ang dalawang binatilyong suspek.

Nahaharap sa kasong attempted robbery at paglabag sa BP 6 o illegal possession of deadly weapon ang da­lawang suspek.