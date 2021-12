2 big-time tulak dakma sa harap ng iskul

Dinamba sa harap ng private school ang dalawang big time drug pushers kung saan mahigit P1.3 milyong shabu ang nasamsam sa kanila sa ikinasang buy bust operation kahapon sa Valenzuela City.

Sa loob ng kulungan na magdaraos ng Bagong Taon sina Gerhel Jumawan, 36, binata at Jeorge Javier, kapwa nakatira sa Sta. Quiteria, Caloocan City.

Nahaharap ang mga ito sa Violation of Section 11 and Section 5 Under Article 11 of R.A. 9165 at walang piyansang inirekomenda ang piskalya.

Kwento ni PLt. Joel F. Madregalejo, hepe ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU), alas-5:40 ng umaga, nagkasa sila ng buy bust operation sa harap ng paaralan na nakabase sa kahabaan ng Ge. T. De Leon Road, Barangay Gen. T. De Leon, Valenzuela City, kasama ang ilang ahente ng Philippine Drug Enforcement Unit (PDEA).

Nag-under cover sina PSSg. Robbie Velazquez at PCpl. Jake Perez at umiskor ng P15,000.00 halaga ng shabu.

Matapos ang transaksiyon, doon na dinakip ang dalawa ng mga kasamahan ng poseur buyer at may kabuuang 186 gramo ng iligal na droga ang nasamsam sa mga tulak na may market value na P1,258,000.00. (Orly Barcala)