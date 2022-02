2 BFF absent: Francine malungkot debut

RP

Hindi ganun kasaya si Francine Diaz sa pagdiwang ng kanyang debut dahil wala ang dalawa sa matalik niyang kaibigan.

Sa panayam ng ‘TV Patrol’ sa aktres, sinabi ni Francine na hindi makadadalo sa kanyang debut sina Ashley Diaz at Jayda Avanzado.

“Medyo malungkot kasi I know may mga hindi makakapunta sa February 26 especially my 2 best friends, Ashley Diaz and Jayda Avanzado,” sey ni Francine.

Nilarawan niya ang dalawang bilang kanyang ‘boses’ lalo’t mahirap daw makahanap ng mga tunay na kaibigan.

Nagkaroon na kasi siya ng pangit na karanasan noong ma-backstab at ma-traydor sa eskuwelahan.

“Sila yung nagsisilbing shield ko, mga protektor ko. Minsan kapag hindi ko talaga kayang magsalita, sila ang nagiging boses ko,” lahad pa ng aktres.

Wala rin daw magiging 18 roses si Francine sa kanyang debut.