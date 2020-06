2 bayan sa Pangasinan balik EECQ

Matapos makitaan ng panibagong kaso ng coronavirus disease-19 (COVID-19), binalik ng lokal na pamahalaan ng Agno at Bani sa Pangsinan ang extreme enhance community quarantine (EECQ) sa kanilang bayan.

Sa executive order (EO) number 35 na ibinaba noong Linggo, ayon kay Agno Mayor Gualberto Sison, ang buong bayan na kanyang nasasakupan ay nasa EECQ muli simula Lunes, Hunyo 8 hanggang Hunyo 13 ng madaling-araw makaraang magpositibo sa virus ang apat na frontliner sa ginawang testing ng Pangasinan Provincial Health Office (PPHO) noong Hunyo 3.

“Strictly no movement of people outside their residence except for authorized persons outside of residence (APOR) and those accessing basic needs and medical emergencies,” ani Sison.

Ayon pa sa EO, lahat ng non-essential business establishment ay sarado, samantalang ang lahat ng pampubliko at privadong sasakyan ay pinagbabawal na makapasok o dumaan sa Agno.

Ang apat na frontliner ay kinabibilangan ng isang jail officer, 53-anyos; ambulance driver, 54, parehong taga-Brgy. Poblacion East; at isang miyembro ng Agno Rescue Team ng Brgy. Bangan Oda.

Samantala, sinimulan naman noong Hunyo 6 at magtatagal hanggang Hunyo 9 ang pagsasailalim sa bayan ng Bani sa EECQ, ayon kay Mayor Gwen Palafox-Yamamoto makaraang magpositibo sa COVID-19 ang isang pulis na frontliner. (Allan Bergonia)