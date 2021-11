2 barko ng `Pinas `binomba’ ng China

Hinarang at binombahan pa ng tubig sa pamamagitan ng kanyon ng tatlong Chinese Coast Guard ship ang dalawang Philippine Coast Guard (PCG) boat na maghahatid sana ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalong nasa Ayungin Shoal na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa.

Ibinunyag ito ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr. sabay kondena sa ginawa ng China.

“The acts of the Chinese Coast Guard vessels are illegal. China has no law enforcement rights in and around these areas. They must take heed and back off,” pahayag ni Locsin.

Nabatid na papuntang Ayungin Shoal ang dalawang supply boat nang harangin sila at kinanyon ng tubig kaya napilitang umatras na lamang. Ang mga sundalong Pinoy ay naka-istasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea (WPS).

Pinagbasehan ni Locsin sa kanyang pahayag ang ulat mula sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ipinarating na umano ni Locsin ang kanyang sentimiyento kay Chinese Ambassador Huang Xilian at sinabi niya na kinokondena ng Pilipinas ang insidente.

“I reminded China that a public vessel is covered by the Philippines-United States Mutual Defense Treaty,” ayon kay Locsin.

Dagdag pa ni Locsin na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahahatid ng supply sa mga tropa nito sa Ayungin Shoal.

“We do not ask permission to do what we need to do in our territory,” wika ni Locsin.

Ani Locsin, ang “illegal” na ikinilos ng Chinese Coast Guard ay maaring makasira sa relasyon ng dalawang magkapit-bahay na bansa.

“This failure to exercise self-restraint threatens the special relationship between the Philippines and China that President Rodrigo R. Duterte and President Xi Jin Ping have worked hard to nurture,” ayon sa kalihim.

Samantala, nanindigan ang Malacañang sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo nito sa WPS matapos ang panibagong pangha-harass ng Chinese Coast Guard.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na patuloy na igigiit ng gobyerno ang karapatan sa teritoryo at hurisdiksiyon sa WPS.

19 Chinese ship sa Ayungin Shoal

Inihayag naman ni National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. na walang nasaktan sa mga sakay ng dalawang supply boat na Unaiza Mae 1 at 3.

Subalit nagpahayag ng pagkagulat si Esperon dahil sa biglang pagdami aniya ng mga Chinese ship sa Ayungin Shoal.

“Previous to that, for almost one week, nagtaka kami, unusual yung presence nila sa Ayungin. There were about, usual diyan mga dalawang Chinese maritime militia lang pero for the last week merong 19,” sabi ni Esperon.

Dagdag pa ni Esperon na dumami rin umano ang mga Chinese ship sa Pagasa Island mula sa average na 20 barko lamang. (Roy Mabasa/Kiko Cueto/Aileen Taliping/Prince Golez)