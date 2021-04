2 barko nagsalpukan sa Cavite

Nagbanggaan ang isang motor tanker at bulk carrier sa karagatang sakop ng Cavite, ayon sa Philippine Coast Guard.

Tinukoy ni PCG spokesperson Commodore Armand Balilo ang dalawang sangkot sa banggaan na MTr Rich Rainbow at Bulk Carrier Ivy Alliance. Nangyari ito tatlong nautical miles ang layo mula sa Cavite City.

Aniya, natanggap ng PCG ang impormasyon alas-9:50 Miyerkoles ng gabi. Nabatid na ang Rich Rainbow ay nakarehistro sa Thailand, kargado ng gasolina at patungo sana sa China, habang ang Ivy Alliance, ng Marshall Islands, ay may dalang coal at papunta sa Indonesia, ayon sa PCG.

Dagdag pa nito, wala namang nangyaring oil spill at lahat ng crew ay nasa maayos na kondisyo, pero nagkaroon ng butas ang dalawang barko.

Ayon pa sa PCG, “As of 08:51 a.m. today, 08 April 2021, the Port State Control (PSC) shall issue notice of detention for both foreign vessels pursuant to the investigation.” (Kiko Cueto)