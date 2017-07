Dalawang mambabatas ang nanumpa kanina bilang bagong miyembro ng 17th Congress.

Nanumpa kay House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagbubukas ng Second Regular Session ng 17th Congress sina Fransisco Datol Jr. at Milagros Aquino Magsaysay na kapwa kinatawan ng Coalition of Associations of Senior Citizens.

Mula sa dating 291 na bilang ng mga mambabatas sa House of Representatives matapos pumanaw noong nakaraan buwan si Mt. Province Rep. Maximo Dalog, magiging 293 na ang miyembro ng Kamara.