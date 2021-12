2 asteroid kinonek kina Silang, Urduja

Inaprubahan ng International Astronomical Union ang pagpapangalan sa dalawang asteroid hango sa pangalan ng Pinay character na sina Gabriela Silang at Princess Urduja.

Ito ang kinumpirma ng infectious diseases specialist na si Edsel Salvana sa kanyang Facebook post.

Kwento ni Salvania, ilang taon na ang nakaraan ay tinanong siya ni Dr. Carrie Nugent mula sa Olin College of Engineering sa US kung ano ang mairerekomenda nitong pangalan ng dalawang asteroid na hango sa pangalan ng dalawang Pinay, totoo man o isang fictional character.

Dito na inirekomenda ni Salvania sina Silang at Urduja.

Sa kanyang post nitong Sabado, ikinuwento ng disease expert na sumulat sa kanya si Nugent kamakailan upang ibalita na naaprubahan ang pagpapangalan sa dalawang asteroid hango kina Silang at Urduja.

“Carrie wrote me today to tell me these were approved by the International Astronomical Union,” saad ni Salvana.

Ayon umano kay Nugent, ang asteroid 5749 ang pinangalanang Urduja habang ang asteroid 7026 naman ang pinangalanang Gabrielasilang.

Ang asteroid na Urduja umano ay may laki na 12 to 13 kilometro at umiikot sa araw kung saan ang lokasyon nito ay nasa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter.

Samantala, ang Gabrielasilang naman ay tatlong kilometro ang diameter at pareho lang din sa Urduja ang lokasyon. (MJD)